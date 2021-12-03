 
مباشر

كأس العرب.. تعرف على نتائج اليوم الأول من الجولة الثانية بدور المجموعات وترتيب المنتخبات

الرياضة

كأس العرب.. تعرف على نتائج اليوم الأول من الجولة الثانية بدور المجموعات وترتيب المنتخبات
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rvpm

بدأت يوم الجمعة الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة لقدم التي تستضيفها قطر لغاية الـ18 من ديسمبر المقبل.

وأقيمت اليوم أول أربع مباريات ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

- في المجموعة الأولى:

تعادل المنتخبان العراقي والبحريني من دون أهداف.

قطر فازت على سلطنة عمان بنتيجة 2-1 وحجزت أول تذاكر دور الثمانية.

ترتيب منتخبات المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية:

1- قطر برصيد 6 نقاط

2- العراق برصيد نقطتين

3- سلطنة عمان برصيد نقطة واحدة

4- البحرين برصيد نقطة واحدة

- في المجموعة الثانية:

فازت الإمارات على موريتانيا بهدف دون مقابل.

تغلبت سوريا على تونس بهدفين نظيفين.

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثانية:

1- الإمارات برصيد 6 نقاط

2- تونس برصيد 3 نقاط

3- سوريا برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا بدون نقاط.

جدول مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

المجموعة الثالثة:

الأردن يواجه المغرب في تمام الساعة 13:00

فلسطين تواجه السعودية في تمام الساعة 22:00

المجموعة الرابعة:

لبنان يواجه الجزائر في تمام الساعة 16:00

السودان يواجه مصر في تمام الساعة 19:00

إقرأ المزيد
شاهد حالة تحكيمية جدلية في كأس العرب.. وصراع بين تقنيتي الـ
شاهد حالة تحكيمية جدلية في كأس العرب.. وصراع بين تقنيتي الـ"VAR" و"عين الصقر" ينتهي بتأهل قطر

ويشارك في البطولة 16 منتخبا عربيا مقسمة على 4 مجموعات يتأهل منتخبان من كل مجموعة إلى دور الثمانية (ربع النهائي).

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا