ميسي يحتفل بكرته الذهبية السابعة في "حديقة الأمراء".. ولأول مرة خارج أسوار "الكامب نو"

أقام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء حفلا مصغرا قبل انطلاق مباراته ضد ضيفه نيس على أرضية ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الـ16 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

واحتفل سان جيرمان خلال الحفل بنجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي لفوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، والإيطالي جيانلويجي دوناروما لفوزه بجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم لعام 2021.

واحتفل ميسي بهذه الجائزة المرموقة، لأول مرة خارج أسوار "الكامب نو" معقل ناديه السابق برشلونة.

الأسطورة ميسي مع كرته الذهبية السابعة 🌕😍



🎥 @psgcommunity_pic.twitter.com/fgSln46vTw — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) December 1, 2021

كما غلفت إدارة سان جيرمان، جنبات الملعب من خارجه باللون الذهبي، مع صورة للنجمين ميسي ودوناروما، مع عبارة "باريس.. المدينة الذهبية".

مساء الخير 👋 pic.twitter.com/BtZis5XXD4 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 1, 2021

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ويشارك الثنائي ميسي ودوناروما في التشكيل الأساسي للمباراة ضد نيس.

يذكر أن ميسي فاز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه أمس الأول، في حفل أقامته مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة في العاصمة الفرنسية.

المصدر: وكالات