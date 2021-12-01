ميسي يحتفل بكرته الذهبية السابعة في "حديقة الأمراء".. ولأول مرة خارج أسوار "الكامب نو"
أقام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء حفلا مصغرا قبل انطلاق مباراته ضد ضيفه نيس على أرضية ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة الـ16 من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".
🎥 الأسطورة ميسي و الكرة الذهبية 😍👑#BallonDorpic.twitter.com/rYbaXMa9X8— MESSI VIDEOS 🎥 (@TM30VID) December 1, 2021
واحتفل سان جيرمان خلال الحفل بنجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي لفوزه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2021، والإيطالي جيانلويجي دوناروما لفوزه بجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم لعام 2021.
🐐#BallonDorpic.twitter.com/G8Ie2R3iDJ— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 1, 2021
واحتفل ميسي بهذه الجائزة المرموقة، لأول مرة خارج أسوار "الكامب نو" معقل ناديه السابق برشلونة.
الأسطورة ميسي مع كرته الذهبية السابعة 🌕😍— ميسي | Messi (@Team_10_Messi) December 1, 2021
🎥 @psgcommunity_pic.twitter.com/fgSln46vTw
كما غلفت إدارة سان جيرمان، جنبات الملعب من خارجه باللون الذهبي، مع صورة للنجمين ميسي ودوناروما، مع عبارة "باريس.. المدينة الذهبية".
December 1, 2021
مساء الخير 👋 pic.twitter.com/BtZis5XXD4— باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 1, 2021
ويشارك الثنائي ميسي ودوناروما في التشكيل الأساسي للمباراة ضد نيس.
يذكر أن ميسي فاز بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه أمس الأول، في حفل أقامته مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة في العاصمة الفرنسية.
المصدر: وكالات
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