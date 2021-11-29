الأرجنتيني ليونيل ميسي يتوج بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2021، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم اليوم في باريس.

وتسلم ميسي الكرة الذهبية السابعة في تاريخه، والتي حصدها بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بلقب كوبا أمريكا، بعد التفوق على البرازيل في عقر دارها، بالمباراة النهائية بهدف دون مقابل.

كما فاز النجم الأرجنتيني هذا العام بلقب هداف الدوري الإسباني "الليغا" مع برشلونة، ورفع مع الفريق الكتالوني كأس ملك إسبانيا.

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وعزز ميسي رقمه القياسي كصاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية بسبع كرات، متقدما بكرتين ذهبيتين عن أقرب مطارديه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بالجائزة المرموقة في 5 مناسبات.

وتوج ميسي بكراته الذهبية السبع أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021، فيما فاز رونالدو بكراته الذهبية الخمس أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.

المصدر: RT