الكشف عن الفائزين بحفل "الكرة الذهبية" لعام 2021 (فيديو وصور)

أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين النسخة الـ65 من حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية التي تقدم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية سنويا.

الأرجنتني ليونيل ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021.

وعزز ميسي رقمه القياسي كصاحب أكبر عدد من الكرات الذهبية بسبع كرات، متقدما بكرتين ذهبيتين عن أقرب مطارديه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فاز بالجائزة المرموقة في 5 مناسبات.

HERE IS THE WINNER!



SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondorpic.twitter.com/U2SywJmruC — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

المركز الثاني:

- البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

المركز الثالث:

- الإيطالي جورجينو (تشيلسي)

المركز الرابع:

- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)

المركز الخامس:

- الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)

جائزة أفضل فريق في عام 2021 فاز بها فريق تشيلسي

جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى لعام 2021:

توج بها الإيطالي جيانلويجي دوناروما حامي عرين باريس سان جيرمان الفرنسي.

الإعلان عن المراكز من 10 إلى 6 للمنافسين على الكرة الذهبية 2021:

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

7- المصري محمد صلاح (ليفربول)

8- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

9- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

10- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

الفائزة بالكرة الذهبية للسيدات لعام 2021:

- الإسبانية أليكسيا بوتيلاس نجمة برشلونة.

جائزة أفضل مهاجم: توج بها البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! 🦾 #ballondorpic.twitter.com/OEy9mlSjki — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما:

الإسباني بيدري غونزاليس نجم برشلونة يفوز بالجائزة.

ضيوف حفل جوائز الكرة الذهبية 2021، يأخذون أماكنهم في مسرح "دو شاتليه" التاريخي، استعدادا لانطلاق فعاليات الحفل.

توافد اللاعبين والضيوف إلى حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية:

Leo Messi et toute sa famille brillent sur le tapis rouge du Ballon d'Or 2021 ✨#ballondorpic.twitter.com/TUaSr4HPVE — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021





The Eiffel Tower is shining... and Kylian Mbappé appears! #ballondorpic.twitter.com/l7y7Rc6P5X — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

وبدأ الحفل الذي استضافه مسرح "دو شاتليه" التاريخي في العاصمة باريس في تمام الساعة 22:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وقبل ساعتين من انطلاق الحفل بدأ الموقع الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" بالكشف بترتيب تنازلي عن القائمة النهائية من المركز 30 لغاية المركز 11 للمتنافسين على الكرة الذهبية لعام 2021:

يذكر أن اللاعبين المتساوين في المراكز حصلوا على نفس عدد الأصوات.

- 29 لوكا مودريتش (ريال مدريد)

- 29 سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي)

- 26 نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

- 26 جيرارد مورينو (فياريال)

- 26 روبن دياز (مانشستر سيتي)

- 25 فيل فودين (مانشستر سيتي)

- 24 بيدري غونزاليس (برشلونة)

- 23 هاري كين (توتنهام هوتسبير)

- 21 برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)

- 21 لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

- 20 رياض محرز (مانشستر سيتي)

- 19 ماسون ماونت (تشيلسي)

- 18 سيمون كاير (ميلان)

- 17 لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

- 16 نيمار (باريس سان جيرمان)

- 15 رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)

- 14 ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

- 13 جورجيو كيليني (يوفنتوس)

- 12 روميلو لوكاكو (تشيلسي)

- 11 إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)

Evening just started in Paris and if you miss the start...



Follow this thread for a recap! #ballondorpic.twitter.com/jSyuMvXc0Q — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

We're half way through our ranking... what about a break? 😎 #ballondorpic.twitter.com/6BQOPocbHQ — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021

وكشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن جائزتين جديدتين (أفضل مهاجم وأفضل فريق) تم تقديمهما في حفل توزيع الجزائز بالإضافة لجوائزها المعروفة لأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل لاعب صاعد (تحت 21 عاما) وأفضل حارس مرمى.

وقدم الحفل ديديه دروغبا أسطورة منتخب ساحل العاج ونجم تشيلسي السابق بالإضافة لمقدمة البرامج الفرنسية- البريطانية ساندي هيريبرت.

J-1 avant la cérémonie du #BallonDor sur @lachainelequipe. @didierdrogba et @SandyHeribert se préparent pour la très belle soirée qui arrive.

Rendez-vous à 19h30 demain soir pour le tapis rouge pic.twitter.com/5V0vRDdW2T — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 28, 2021

En repetitions du Ballon d’Or. Nous sommes tres impatients de vous voir ce soir et vous reveler le nom du 65eme ballon d’or France Football ! Be tuned 20h30 sur @lachainelequipe@didierdrogba@francefootball#Ballondorpic.twitter.com/nTLwUouNIR — Sandy Heribert (@SandyHeribert) November 29, 2021

يذكر أن جوائز "فرانس فوتبول" العام الماضي ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي الـ8 من أكتوبر الماضي، نشرت المجلة الفرنسية الشهيرة أسماء اللاعبين المرشحين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية لعام 2021 على 6 دفعات، ضمت كل دفعة 5 أسماء، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

وتواجد النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز ضمن قائمة المرشحين الـ30 للفوز بالجائزة.

الدفعة الأولى:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي).

Here are our first nominees for the 2021 #ballondor!



🇩🇿 Riyad Mahrez

🇫🇷 Ngolo Kanté

🇳🇴 Erling Haaland

🇮🇹 Leonardo Bonucci

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Mount pic.twitter.com/HdtZwVa74N — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 8, 2021

الدفعة الثانية:

الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

Let’s continue with the 2021 #ballondor nominees!



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma

🇫🇷 Karim Benzema

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling

🇮🇹 Nicolò Barella pic.twitter.com/Ej6SONvhBD — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 8, 2021

الدفعة الثالثة:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس).

We still have a lot to announce! Here are five new 2021 #ballondor nominees!



🇦🇷 Lionel Messi

🇵🇹 Bruno Fernandes

🇪🇸 Pedri

🇭🇷 Luka Modrić

🇮🇹 Giorgio Chiellini pic.twitter.com/PXQSYjSlyO — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 8, 2021

الدفعة الرابعة:

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) والدنماركي سيمون كاير (ميلان).

Let's keep the rhythm! Five new 2021 #ballondor nominees!



🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇧🇷 Neymar

🇵🇹 Rúben Dias

🇦🇷 Lautaro Martínez

🇩🇰 Simon Kjaer pic.twitter.com/QOYfE9NNFF — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 8, 2021

الدفعة الخامسة:

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الإيطالي جورجينو (تشيلسي)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) والبلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي).

The list continues with these five new 2021 #ballondor nominees!



🇵🇱 Robert Lewandowski

🇮🇹 Jorginho

🇪🇬 Mohamed Salah

🇪🇸 César Azpilicueta

🇧🇪 Romelu Lukaku pic.twitter.com/ZhuD6tbcqx — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 8, 2021

الدفعة السادسة:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

And the last nominees for the 2021 #ballondor are…



🇵🇹 Cristiano Ronaldo

🇪🇸 Gerard Moreno

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Phil Foden

🇫🇷 Kylian Mbappé

🇺🇾 Luis Suárez pic.twitter.com/akbkYSspYt — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 8, 2021

- كيفية اختيار الفائز بجائزة "الكرة الذهبية 2021":

يصوت 180 صحفيا على مستوى العالم، لاختيار الفائز بالكرة الذهبية.

ويرتب الصحفيون، قائمة مكونة من 5 لاعبين، بحيث يحصد الأول 6 نقاط، والثاني 4 نقاط، والثالث 3 نقاط، والرابع نقطتين، والخامس نقطة وحيدة.

ويفوز بالجائزة اللاعب صاحب العدد الأعلى من النقاط، وفي حال تساوي لاعبين في عدد النقاط، تذهب الكرة الذهبية إلى اللاعب الأكثر اختيارا في المركز الأول.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2019، لينفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات (أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019)، وفض الشراكة مع المنافس التقليدي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، الحاصل على الجائزة خمس مرات (أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017).

وتعد هذه النسخة هي الـ65 للكرة الذهبية، منذ انطلاقها عام 1956، حيث شهدت اندماجها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بين عامي 2010 و2015 قبل الانفصال بينهما.

وفي ما يلي قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها:

2019: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2018: الكرواتي لوكا مودريتش

2017: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2016: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2015: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2014: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2013: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2012: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2011: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2010: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2009: الأرجنتيني ليونيل ميسي

2008: البرتغالي كريستيانو رونالدو

2007: البرازيلي ريكاردو كاكا

2006: الإيطالي فابيو كانافارو

2005: البرازيلي رونالدينيو

2004: الأوكراني أندريه شيفتشينكو

2003: التشيكي بافل نيدفيد

2002: البرازيلي رونالدو

2001: الإنجليزي مايكل أوين

2000: البرتغالي لويس فيغو

1999: البرازيلي ريفالدو

1998: الفرنسي زين الدين زيدان

1997: البرازيلي رونالدو

1996: الألماني ماتياس زامر

1995: الليبيري جورج ويا

1994: البلغاري خريستو ستويتشكوف

1993: الإيطالي روبرتو باجيو

1992: الهولندي ماركو فان باستن

1991: الفرنسي جان بيير بابان

1990: الألماني لوثار ماتيوس

1989: الهولندي ماركو فان باستن

1988: الهولندي ماركو فان باستن

1987: الهولندي رود غوليت

1986: السوفييتي إيغور بيلانوف

1985: الفرنسي ميشيل بلاتيني

1984: الفرنسي ميشيل بلاتيني

1983: الفرنسي ميشيل بلاتيني

1982: الإيطالي باولو روسي

1981: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1980: الألماني كارل هاينتس رومينيغه

1979: الإنجليزي كيفن كيغن

1978: الإنجليزي كيفن كيغن

1977: الدنماركي آلن سيمونسن

1976: الألماني فرانتس بيكنباور

1975: السوفييتي أوليغ بلوخين

1974: الهولندي يوهان كرويف

1973: الهولندي يوهان كرويف

1972: الألماني فرانتس بيكنباور

1971: الهولندي يوهان كرويف

1970: الألماني غيرد مولر

1969: الإيطالي جاني ريفيرا

1968: الويلزي جورج بست

1967: الهنغاري فلوريان ألبرت

1966: الإنجليزي بوبي تشارلتون

1965: البرتغالي أوزيبيو

1964: الإسكتلندي دينيس لو

1963: الحارس السوفييتي ليف ياشين

1962: التشيكوسلوفاكي جوزف ماسوبوست

1961: الإيطالي الأرجنتيني عمر سيفوري

1960: الإسباني لويس سواريز

1959: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1958: الفرنسي ريمون كوبا

1957: الإسباني ألفريدو دي ستيفانو

1956: الإنجليزي ستانلي ماثيوز.

- كما يتنافس 10 حراس على جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021:

1- الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان).

2- البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي).

3- الدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي).

4- السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي).

5- البلجيكي تيبوا كورتوا (ريال مدريد).

6- الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).

7- الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).

8- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

9- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

10- السلوفيني سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان).

Voici les 10 nommés pour le Trophée Yachine 2021 avec les deux gardiens du Paris-SG. #tropheeyachine#ballondorpic.twitter.com/q4bwMKwnqn — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 8, 2021

وأنشأت مجلة "فرانس فوتبول" جائزة "ياشين" عام 2019 تكريما لحارس مرمى منتخب الاتحاد السوفيتي السابق، الأسطورة ليف ياشين، الملقب بالعنكبوت وهو حارس المرمى الوحيد، حتى الآن، الذي حصل على جائزة الكرة الذهبية المخصصة لأفضل لاعب، وكان ذلك في عام 1963، إضافة إلى جائزة أفضل حارس في القرن الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وفاز بالنسخة الأولى من جائزة "ياشين"، البرازيلي أليسون بيكر حامي عرين فريق ليفربول الإنجليزي عام 2019.

كما رشحت المجلة الفرنسية لجوائز عام 2021، 20 لاعبة لجائزة الأفضل، و10 لاعبين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب صاعد في العالم (تحت 21 عاما).

Here are the 10 nominees for the #tropheekopapic.twitter.com/x8RCTCmoqS — Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 8, 2021

المصدر: RT