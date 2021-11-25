اسم مفاجئ.. مانشستر يونايتد يتفق مع مدرب من الدوري الروسي

أفادت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، اليوم الخميس، بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، توصل إلى اتفاق مع المدرب الألماني رالف رانجنيك، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن اتفاق اليونايتد ورانجنيك تم على أن يتولى الألماني تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر، على أن يقوم بعمل استشاري في النادي بعد ذلك لعامين إضافيين.

ويقترب رانجنيك من إنهاء عقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي الذي يعمل به كمدير للكرة، وسيقوم بعمل إداري واستشاري في "أولد ترافورد" بداية من الموسم المقبل (2021 -2022).

ويعني ذلك أن إدارة مانشستر يونايتد ستواصل سعيها للتعاقد مع مدرب دائم، ليتولى مهمة تدريب "الشياطين الحمر" بمجرد نهاية الموسم الجاري مع رانجنيك.

وأقال النادي الإنجليزي مدربه النرويجي، أولي غونار سولشاير، من منصبه في الأسبوع الماضي، بعد دخول النادي في دوامة النتائج السلبية على كافة الأصعدة.

يذكر أن رانجنيك لعب الدور الاستشاري بنجاح من قبل في أندية ريد بول سالزبورغ النمساوي ولايبزيغ الألماني.

ولن يتمكن رانجنيك (63 عاما) من قيادة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي يوم الحد المقبل، في قمة مباريات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب إجراءات الحصول على تصريح العمل في إنجلترا.

المصدر: وكالات