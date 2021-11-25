ريال مدريد يحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال

حقق ريال مدريد رقما قياسيا بصعوده لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي (3-0) أمس الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد بلغ الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، للموسم 19 على التوالي، منذ موسم (2003-2004)، وهو الفريق الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

19 - @realmadriden have progressed to last 16 of #ChampionsLeague for 19th season in a row. Since this round was introduced in the 2003/04 season, they are the only team to reach always this round. Habituated.#UCLpic.twitter.com/e8LxA0ErEL — OptaJose (@OptaJose) November 24, 2021

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ويتصدر ريال مدريد قائمة المجموعة الرابعة، برصيد 12 نقطة، وضمن صعوده إلى الدور ثمن النهائي "للتشامبيونز ليغ" مبكرا، رفقة وصيفه إنتر ميلان برصيد 10 نقاط، والذي تغلب بدوره على ضيفه شاختيور دونيتسك الأوكراني بهدفين نظيفين، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

يذكر أن ريال مدريد يحمل العديد من الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا أبرزها الفوز باللقب 13 مرة، متفوقا بفارق 6 ألقاب على أقرب ملاحقيه ميلان الإيطالي، ويليهما فريقا بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي برصيد 6 ألقاب لكل منهما.

المصدر: وكالات