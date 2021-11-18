دجوكوفيتش يعود مجددا للحديث عن التطعيم

من جديد أكد الصربي نوفاك دجوكوفيتش لاعب التنس الأول عالميا أنه يؤيد حق كل لاعب في الاختيار بين تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار أو عدم تلقيه.

وجاءت تصريحات دجوكوفيتش في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم المقبل في يناير كانون الثاني 2022.

ورفض دجوكوفيتش مرارا الكشف عن موقفه بالنسبة للقاح وقال في الشهر الماضي إنه غير واثق من مشاركته في أستراليا المفتوحة والدفاع عن اللقب في ملاعب ملبورن بارك "إذا ظلت الأحوال على ما هي عليه".

وقال مسؤولو حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية حيث تقام أستراليا المفتوحة في العاصمة ملبورن إنه لن يسمح بمشاركة اللاعبين الذين لم يتلقوا اللقاح في البطولة الكبرى.

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وخلال الأسبوع الحالي قال لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس إنه تلقى جرعتي اللقاح لكنه لا يؤيد إلزام الجميع والرياضيين بصفة خاصة بالحصول على اللقاح.

وسبق لكيريوس ولأسباب مختلفة توجيه عدة انتقادات إلى دجوكوفيتش البالغ 34 عاما الذي قال للصحفيين في تورينو الإيطالية حيث ينافس في البطولة الختامية للرجال: "هذا غير متوقع بسبب ما صدر عنه بحقي خلال الأعوام القليلة الماضية".

وتابع: "لكني لابد أن أتفق معه هذه المرة على أن حرية الاختيار أساسية بالنسبة للجميع.. ولا ينطبق هذا على التطعيم فقط بل على أي شيء أخر في الحياة".

وحصد دجوكوفيتش 20 لقبا كبيرا منها تسعة ألقاب في أستراليا المفتوحة وهو رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر: "رويترز"