البطولة الختامية للتنس.. دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف النهائي وانسحاب تسيتسيباس

تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا إلى الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لمحترفي التنس، بفوزه اليوم الأربعاء على الروسي أندريه روبليف ضمن منافسات المجموعة الخضراء.

وحسم دجوكوفيتش المباراة بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-2 خلال ساعة واحدة و8 دقائق.

Through in STYLE 🔥



The moment the World No. 1 @DjokerNole secured his semi-final spot in the 2021 #NittoATPFinals! pic.twitter.com/IeZRge4BeE — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2021

وهذا الفوز هو الثاني للنجم الصربي في البطولة التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، بعد تغلبه على النرويجي رود كاسبر بمجموعتين نظيفتين في الجولة الأولى.

ويسعى دجوكوفيتش إلى إحراز لقب البطولة للمرة السادسة في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب المسجل باسم السويسري روجر فيدرر.

وهذه المرة العاشرة التي يبلغ فيها دجوكوفيتش المربع الذهبي في البطولة الختامية لمحترفي التنس.

2008 Shanghai

2010 London

2012 London

2013 London

2014 London

2015 London

2016 London

2018 London

2020 London

2021 Turin @DjokerNole's incredible semi-final run at the #NittoATPFinals! 🔥 pic.twitter.com/dVLIe0azKI — Tennis TV (@TennisTV) November 17, 2021

في المقابل، انسحب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعا عالميا من البطولة لمعاناته من أوجاع في مرفقه، بحسب ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الأربعاء.

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وقال بيان صادر عن الرابطة أن تسيتسيباس "انسحب بسبب إصابة في مرفقه الأيمن"، وسيحل بدلا منه البريطاني كاميرون نوري الذي سيواجه كاسبر رود في وقت لاحق اليوم.

وخسر تستسيباس مباراته الأولى في البطولة أمام روبليف 4-6 و4-6.

وكان تسيتسيباس الذي بلغ نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية في يونيو الماضي، انسحب في بداية مشواره في دورة باريس-بيرسي للماسترز ألف نقطة بسبب الإصابة ذاتها الشهر الماضي.

وبات تسيتسيباس ثاني لاعب ينسحب من هذه البطولة بعد الإيطالي ماتيو بيريتيني أمس الثلاثاء، بداعي إصابة في عضلات البطن، وحل بدلا منه مواطنه يانيك سينر.

وهذه أول سنة تستضيف فيها مدينة تورينو البطولة الختامية، وستستضيفها لغاية عام 2025، بعد 12 عاما أقيمت خلالها في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: "أ ف ب"