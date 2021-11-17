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البطولة الختامية للتنس.. دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف النهائي وانسحاب تسيتسيباس

الرياضة

البطولة الختامية للتنس.. دجوكوفيتش يتأهل إلى نصف النهائي وانسحاب تسيتسيباس
AFP Marco BERTORELLO
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تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا إلى الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لمحترفي التنس، بفوزه اليوم الأربعاء على الروسي أندريه روبليف ضمن منافسات المجموعة الخضراء.

وحسم دجوكوفيتش المباراة بسهولة بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-2 خلال ساعة واحدة و8 دقائق.

وهذا الفوز هو الثاني للنجم الصربي في البطولة التي تجمع سنويا بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، بعد تغلبه على النرويجي رود كاسبر بمجموعتين نظيفتين في الجولة الأولى.

ويسعى دجوكوفيتش إلى إحراز لقب البطولة للمرة السادسة في مسيرته، ليعادل الرقم القياسي في عدد الألقاب المسجل باسم السويسري روجر فيدرر.

وهذه المرة العاشرة التي يبلغ فيها دجوكوفيتش المربع الذهبي في البطولة الختامية لمحترفي التنس.

في المقابل، انسحب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعا عالميا من البطولة لمعاناته من أوجاع في مرفقه، بحسب ما أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين اليوم الأربعاء.

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وقال بيان صادر عن الرابطة أن تسيتسيباس "انسحب بسبب إصابة في مرفقه الأيمن"، وسيحل بدلا منه البريطاني كاميرون نوري الذي سيواجه كاسبر رود في وقت لاحق اليوم.

وخسر تستسيباس مباراته الأولى في البطولة أمام روبليف 4-6 و4-6.

وكان تسيتسيباس الذي بلغ نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية في يونيو الماضي، انسحب في بداية مشواره في دورة باريس-بيرسي للماسترز ألف نقطة بسبب الإصابة ذاتها الشهر الماضي.

وبات تسيتسيباس ثاني لاعب ينسحب من هذه البطولة بعد الإيطالي ماتيو بيريتيني أمس الثلاثاء، بداعي إصابة في عضلات البطن، وحل بدلا منه مواطنه يانيك سينر.

وهذه أول سنة تستضيف فيها مدينة تورينو البطولة الختامية، وستستضيفها لغاية عام 2025، بعد 12 عاما أقيمت خلالها في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: "أ ف ب"

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