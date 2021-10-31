العراق يبلغ كأس آسيا من بوابة البحرين

حجز منتخب العراق مقعدا له في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت سن 23 عاما، عقب فوزه على البحرين (3-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات.

ووقع على ثلاثية "أسود الرافدين" كل من اللاعبين، حسن عبد الكريم، ومنتظر محمد، وصهيب رعد، في الدقائق (19، 42، و90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في العاصمة المنامة.

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وتصدر العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لمنتخب البحرين، ومن ثم منتخب المالديف في المركز الثالث الأخير من دون نقاط.

ويتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2022 في أوزبكستان، صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.

المصدر: RT