الأردن ينجو من كمين "الفدائي" في طريقه إلى كأس آسيا (فيديو)

صعد المنتخب الأردني إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2022 تحت 23 عاما، إثر تعادله أمام ضيفه الفلسطيني (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في العاصمة عمان.

وتقدم منتخب النشامى بهدف سجله يزن النعيمات في الدقيقة الأولى من بداية الشوط الثاني. ورد اللاعب الفلسطيني وجدي محمد بهدف التعادل "للفدائي" بحلول الدقيقة 76 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة بالعاصمة عمان.

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ورفع الأردن رصيده بعد هذا الفوز إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة السادسة، ليتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، المقررة إقامتها في أوزبكستان عام 2022.

بينما احتل منتخب فلسطين المركز الثالث والأخير برصيد نقطة واحدة فقط، بفارق نقطتين خلف منتخب تركمانستان صاحب مركز الوصافة.

المصدر: RT