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بالفيديو.. أهداف مباراة سوريا وقطر

الرياضة

بالفيديو.. أهداف مباراة سوريا وقطر
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تعادل المنتخب السوري أمام نظيره القطري (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2022 تحت 23 عاما.

وجاء هدف منتخب سوريا بـ"نيران صديقة" سجله المهاجم القطري يوسف عبدالرزاق خطأ في مرماه، حيث اصطدمت الكرة به قبل أن تعانق الشباك، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

ورد القطري محمد وعد بهدف التعادل لمنتخب العنابي سجله من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة. 

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المصدر: RT   

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