بالفيديو.. أهداف مباراة سوريا وقطر

تعادل المنتخب السوري أمام نظيره القطري (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2022 تحت 23 عاما.

وجاء هدف منتخب سوريا بـ"نيران صديقة" سجله المهاجم القطري يوسف عبدالرزاق خطأ في مرماه، حيث اصطدمت الكرة به قبل أن تعانق الشباك، في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول.

فيديو : هدف #سوريا يتقدم 1 - 0 على #منتخبنا_الأولمبي عن طريق يوسف عبدالرزاق بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 ... تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما pic.twitter.com/4IaYMP7H0O — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 31, 2021

ورد القطري محمد وعد بهدف التعادل لمنتخب العنابي سجله من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

فيديو : هدف #منتخبنا_الأولمبي يتعادل 1 - 1 مع #سوريا عن طريق ركلة جزاء عبر محمد وعد في الدقيقة 45 ... تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما pic.twitter.com/xT0znMzAAN — قنوات الكاس (@alkasschannel) October 31, 2021

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المصدر: RT