سوريا وقطر في مباراة مصيرية.. أسماء اللاعبين

يحتضن استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المصيرية بين منتخبي سوريا وقطر الأولمبيين المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب السوري الأولمبي، رأفت محمد، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره القطري:

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ويحتاج المنتخب السوري إلى الفوز على نظيره القطري للتأهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في اوزبكستان عام 2022، بينما سيكون التعادل كافيا لمنتخب قطر لحجز مقعده.

ويحتل منتخب سوريا، المركز الثاني في تصفيات المجموعة الأولى، برصيد أربع نقاط، بينما يتصدر منتخب قطر جدول الترتيب برصيد ست نقاط.

ويتأهل إلى كأس آسيا 2022، متصدرو المجموعات الـ11 في التصفيات، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، علما بأن نتيجة المركز الرابع ستشطب في ختام التصفيات بعد انسحاب منتخب كوريا الشمالية من المجموعة الـ11 الأخيرة.

المصدر: "facebook/syrianfa/twitter/qfa"