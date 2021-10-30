مقاتل انتظر الضباب.. بعد يوم من احتفاله بعيد ميلاده 42 يخنق بطل "UFC".. فيديو

فجر البرازيلي غلوفر تيكسيرا، مفاجأة كبيرة، بانتزاعه حزام بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة من البولندي يان بلاخوفيتش، في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، في الإمارات.

وتمكن تيكسيرا، الذي احتفل بعيد ميلاده الثاني والأربعين يوم الجمعة، من خنق البطل البولندي في الجولة الثانية للنزال الرئيسي ضمن دورة "UFC 267" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، أقيمت في جزيرة "القتال - Fight Island" بأبو ظبي.

يذكر أن تيكسيرا كشف بأنه هاجر إلى الولايات المتحدة، بطريقة غير قانونية، بحثا عن حياة افضل، بقوله: "لم يكن لدينا أي اتصال بالإنترنت، ولم يكن لدينا أي شيء، لذلك كان يمكننا فقط تخيل شكل الولايات المتحدة. كان حلم كل طفل. كان لدينا مرشدين "مهربين" أخذونا إلى هناك عبر المكسيك. استغرق الأمر مني 43 يوما للوصول إلى هنا. يعلم الجميع مدى خطورة عبور الحدود المكسيكية. الناس يموتون، الناس يتعرضون للاعتقال والتعذيب. لذلك، كانت والدتي قلقة للغاية، لكنها كانت تأمل أيضا أن ابنها يسعى وراء حلمه، في طريقه إلى حياة أفضل".

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وأضاف المقاتل البرازيلي المخضرم (42 عاما): "مكثت في تيخوانا (مدينة في أقصى شمال غرب المكسيك) لمدة ثمانية أيام، في انتظار هبوط الضباب حتى لا ترانا المروحية ومسؤولو الهجرة. كان علينا أن ننتظر الضباب الكثيف لعبور الصحراء ليلا".

وحقق غلوفر تيكسيرا انتصاره الثالث والثلاثين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل سبع هزائم.

بينما تعرض يان بلاخوفيتش (38 عاما) للهزيمة التاسعة، مقابل 28 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن.

المصدر: وكالات