43 يوما في الطريق وانتظار الضباب لعبور الحدود.. مقاتل يروي قصة "هروبه"  إلى الولايات المتحدة.. فيديو

روى المقاتل البرازيلي غلوفر تيكسيرا، قصة هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل نزاله أمام البولندي يان بلاخوفيتش على لقب بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، في الإمارات.

وقال تيكسيرا، الذي يحتفل اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الثاني والأربعين: "لم يكن لدينا أي اتصال بالإنترنت، ولم يكن لدينا أي شيء، لذلك كان يمكننا فقط تخيل شكل الولايات المتحدة. كان حلم كل طفل. كان لدينا مرشدين "مهربين" أخذونا إلى هناك عبر المكسيك. استغرق الأمر مني 43 يوما للوصول إلى هنا. يعلم الجميع مدى خطورة عبور الحدود المكسيكية. الناس يموتون، الناس يتعرضون للاعتقال والتعذيب. لذلك، كانت والدتي قلقة للغاية، لكنها كانت تأمل أيضا أن ابنها يسعى وراء حلمه، في طريقه إلى حياة أفضل".

وأضاف المقاتل البرازيلي المخضرم (42 عاما): "مكثت في تيخوانا (مدينة في أقصى شمال غرب المكسيك) لمدة ثمانية أيام، في انتظار هبوط الضباب حتى لا ترانا المروحية ومسؤولو الهجرة. كان علينا أن ننتظر الضباب الكثيف لعبور الصحراء ليلا".

43 дня в пути, спасительный туман и незаконное пересечение границы 💪



Это не сценарий фильма, а история эмиграции бойца UFC в США 🇧🇷👉🇺🇸https://t.co/7whEqo0Ypr



📷 Chris Unger/Contributor/UFC/Getty Images pic.twitter.com/K346Xeo3uu — Матч ТВ (@MatchTV) October 29, 2021

تيكسيرا: سأعود إلى المنزل حاملا الحزام

أما عن نزاله المرتقب ضد بلاخوفيتش حامل اللقب، فقال تيكسيرا: "ستكون معركة عظيمة لأن أسلوبنا متشابه. أحب إنهاء المواجهات مبكرا، وسيأتي بلاخوفيتش من أجل الشيء نفسه. أنتم تعرفوني، سجلي يتحدث عن نفسه. أنا مقاتل وستكون هذه المواجهة كبيرة".

وأضاف: "أتذكر الخسارة أمام جون جونز. وحينها شطبني الناس من الحسابات، وقالوا إنني رجل رائع، لكنني لن أصبح بطلا أبدا. لقد أثبتت أن الأمر ليس كذلك".

وتابع: "أنا حقا أريد أن أفوز بالحزام. لقد قلت دائما: ابق على درعك (عرشك) أو لا تعود إلى المنزل. لكنني سأعود إلى المنزل مع الحزام".

وحقق غلوفر تيكسيرا 32 انتصارا حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل سبع هزائم.

بينما حقق يان بلاخوفيتش (38 عاما) 28 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 8 هزائم.

وسيكون النزال بين بلاخوفيتش ومتحديه تيكسيرا هو الحدث الرئيسي ضمن دورة "UFC 267" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، التي ستقام يوم 30 أكتوبر الجاري، في جزيرة "القتال - Fight Island" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المصدر: وكالات