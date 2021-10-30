إسلام مخاتشيف يجبر متحديه النيوزيلندي هوكر على الاستسلام (فيديو)

تغلب المقاتل الروسي إسلام مخاتشيف على متحديه النيوزيلندي دان هوكر بالإخضاع في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن دورة "UFC 267" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، في الإمارات.

وأجبر إسلام مخاتشيف متحديه على الاستسلام بحركة "كيمورا" الشهيرة، تشابك الذراع العكسي "ude-garami"، وذلك في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما، في جزيرة "القتال - Fight Island" بأبو ظبي، في فئة الوزن الخفيف.

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وحقق إسلام مخاتشيف (30 عاما) بذلك انتصاره التاسع على التوالي تحت رعاية "UFC"، والحادي والعشرين خلال مسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" حتى الآن، مقابل هزيمة واحدة.