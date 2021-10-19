الهلال يحسم "ديربي السعودية" على حساب النصر ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

تغلب الهلال على النصر بنتيجة 2-1 في "الديربي السعودي" الذي جمعهما على ملعب "مرسول بارك" في الرياض اليوم الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وافتتح الهلال التسجيل عن طريق نجمه المالي موسى ماريغا في الدقيقة الـ17.

دوري ابطال اسيا : النصر 0 × 1 الهلال | هدف ماريجا ⚽️🎥 "



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/QijjkekLmG — دوري ابطال اسيا (@arbhdd5) October 19, 2021

وتلقى النصر ضربة قوية بطرد لاعبه علي لاجامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عقب تدخله بشكل عنيف على قدم ماريغا.

ورغم النقص العددي تمكن النصر من تعديل النتيجة بعد 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني عن طريق البرازيلي أندرسون تاليسكا.

دوري ابطال اسيا : النصر 1 × 1 الهلال | هدف تاليسكا



pic.twitter.com/VFP9iyjprK — دوري ابطال اسيا (@arbhdd5) October 19, 2021

وفي الدقيقة الـ71 عاد الهلال للتقدم عن طريق نجمه سالم الدوسري الذي سجل الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بفوز "الزعيم" بنتيجة 2-1.

دوري ابطال اسيا : النصر 1 × 2 الهلال | هدف سالم الدوسري



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 !



pic.twitter.com/wvmNU3FM7w — دوري ابطال اسيا (@arbhdd5) October 19, 2021

وبهذا الفوز، حجز الهلال مقعده في نهائي البطولة القارية منتظرا منافسه الذي سيتحدد بعد نهاية مواجهة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع غدا الأربعاء فريقين من كوريا الجنوبية هما أولسان هيونداي وبوهانغ ستيلرز.

المصدر: RT