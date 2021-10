الهلال يحسم "ديربي السعودية" على حساب النصر ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

⏱️F.T: 🇸🇦 @AlNassrFC_EN 1-2 @Alhilal_EN 🇸🇦



Al Hilal triumph in the derby and go through to the #ACLFinal for the fourth time in eight years! ✅#ACL2021 | #NSRvHILpic.twitter.com/Ezg0AjXiF0