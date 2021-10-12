السعودية تهزم الصين وتسير بخطى ثابتة نحو مونديال قطر 2022

واصل المنتخب السعودي سلسلة انتصاراته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بفوزه على ضيفه الصيني (3-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة.

وأحرز لاعب خط الوسط السعودي سامي خليل النجعي هدفين متتاليين للأخضر في الدقيقتين (15 و38) بينما تكفل زميله فراس البريكان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73.

أما ثنائية التنين الصيني فقد حملت توقيع لاعبيه، ألويسيو دوس سانتوس ووو زي، في الدقيقتين (46 و90) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وحقق منتخب السعودية انتصاره الرابع على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى، بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الأسترالي الذي خسر أمام مضيفه الياباني (1-2) في وقت سابق من يوم الثلاثاء أيضا.

وتعرض منتخب الصين للهزيمة الثالثة مقابل فوز واحد، ويشغل المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 3 نقاط.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية بعد منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022:

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1- السعودية 12 نقطة

2- أستراليا 9 نقاط

3- سلطنة عمان 6 نقاط

4- اليابان 6 نقاط

5- الصين 3 نقاط

6- فيتنام من دون نقاط.

المصدر: وكالات