الكشف عن سبب مثول رابح ماجر أمام القضاء الجزائري
FAROUK BATICHE / AFP
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رد أسطورة كرة القدم الجزائرية والمدرب السابق لـ"محاربي الصحراء" رابح ماجر، على الأخبار التي راجت حول مثوله اليوم الخميس أمام إحدى المحاكم بالعاصمة الجزائر.
وقال ماجر إن مثوله أمام المحكمة، كان من أجل تسوية بعض الأمور القانونية تخص نشاطه التجاري.
وأضاف في تصريح صحفي: "ذهبت رفقة صديق إلى المحكمة من أجل قضية مؤسسة إعلامية كنت أديرها من قبل".
وحسب وسائل إعلام محلية، مثل المدرب السابق لـ"الخضر" أمام قاضية تحقيق الغرفة 15 لدى محكمة سيدي امحمد، بعد تلقيه لاستدعاء مباشر.
المصدر: awras.com
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