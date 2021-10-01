مفاجآت في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

شهدت التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي كشف علنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، غياب كوكبة من النجوم العالميين.

وتصدر النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، التشكيلة المثالية للأسبوع، بعد أن أحرز "الفرعون" هدفين "للريدز"، ليقوده إلى تحقيق فوز ساحق على مضيفه بورتو البرتغالي (5-1) في عقر داره، يوم الثلاثاء الماضي، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.

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بينما غاب عن التشكيلة المثالية عدد من النجوم، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالرغم من أنه اقتنص هدف الفوز "للشياطين الحمر" في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا للضائع للمباراة التي جرت يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "أولد ترافورد".

وأصبح "صاروخ ماديرا" أكثر لاعب مشاركة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في التاريخ برصيد 178 مباراة، متجاوزا زميله السابق في ريال مدريد الإسباني حارس المرمى الأسطورة إيكر كاسياس، الذي شارك في 177 مباراة خلال مسيرته الاحترافية الرائعة.

كما غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل باكورة أهدافه بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، وساهم في فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" في العاصمة باريس.

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كما غاب عن قائمة أفضل 11 لاعبا، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بالرغم من أنه قاد العملاق البافاري إلى فوز ساحق على ضيفه دينامو كييف الأوكراني (5-0) بإحرازه هدفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

وفي ما يلي التشكيلة المثالية للجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليع":

لحراسة المرمى: اليوناني جورج أثناسياديس (شيريف تيراسبول – مولدوفيا)

خط الدفاع: السلوفاكي شكرينيار (إنتر ميلان)، الأوكراني ياروسلاف راكيتسكي (زينيت بطرسبورغ)، البرازيلي دوغلاس سانتوس (زينيت بطرسبورغ)

خط الوسط: المصري محمد صلاح (ليفربول)، السنغالي إدريسا غاي (باريس سان جيرمان)، الإيطالي فيدريكو كييزا (يوفنتوس)، البلجيكي هانز فاناكن (كلوب بروج)، الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ)

خط الهجوم: الألماني كريم أديمي (ريد بول سالزبورغ)، الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا).

twitter/ChampionsLeague

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المصدر: "ChampionsLeague"