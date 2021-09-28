شاهد.. أول أهداف ميسي بقميص باريس سان جيرمان

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا تاريخيا على ضيفه مانشستر سيتي (2-0) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل لاعب خط الوسط السنغالي إدريسا غاي الهدف الأول للفريق الباريسي مبكرا بحلول الدقيقة الثامنة من صفارة البداية.

ومن ثم أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول له بقميص باريس سان جيرمان والثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 74 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" في العاصمة باريس.

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ورفع باريس سان جيرمان رصيده بعد هذا الانتصار التاريخي، إلى 4 نقاط، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه كلوب بروج البلجيكي، الذي تغلب بدوره على فريق لايبزيغ الألماني (2-1) في عقر داره.

بينما تراجع فريق مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: RT