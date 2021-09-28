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شاهد.. محمد صلاح يضرب بلا رحمة

الرياضة

شاهد.. محمد صلاح يضرب بلا رحمة
AP
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تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على مضيفه بورتو البرتغالي (1-0) في المباراة التي تجمعهما حاليا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري ابطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول للقاء المقام على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.

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المصدر: RT 

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