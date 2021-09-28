ليفربول يكتسح بوردو في عقر داره (فيديو)

اكتسح ليفربول الإنجليزي مضيفه بورتو البرتغالي في عقر داره (5-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح النجم المصري محمد صلاح مهرجان الأهداف في الدقيقة 18، وضاعف زميله المهاجم السنغالي ساديو ماني النتيجة في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

دوري ابطال اوربا : بورتو 0 - 1 ليفربول | هدف محمد صلاح🔥🔥 pic.twitter.com/H7Bmflukea — L p 🐬 (@Lp999Lp) September 28, 2021

وعاد "الفرعون" صلاح في الدقيقة 60 ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث "للريدز".

وقلص المهاجم الإيراني مهدي طارمي الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ75.

واختتم المهاجم البرازيلي البديل روبرتو فيرمينو مهرجان الأهداف بتوقيعه على ثنائية في الدقيقتين (77 و83) من عمر المباراة التي جرت بينهما على على ملعب "دراغاو" بمدينة بورتو.

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وحقق فريق ليفربول انتصاره الثاني على التوالي ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما توقف رصيد نادي بورتو عند نقطة واحدة، وتراجع إلى المركز الرابع الأخير.

بينما يشغل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني المرتبة الثانية برصيد نقطتين، ويليه فريق ميلان في المرتبة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بعد تعادلهما (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم أيضا، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في مدينة ميلانو.

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد، في الجولة الأولى للبطولة.

المصدر: RT