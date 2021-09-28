محمد صلاح يحقق إنجازا جديدا

أصبح النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ثاني لاعب إفريقي يسجل 31 هدفا أو أكثر في مسابقة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

وأحرز محمد صلاح هدفين "للريدز" الأول والثالث في مرمى مضيفه بورتو البرتغالي (5-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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وتخطى "الفرعون" صلاح المهاجم الكاميروني المعتزل صاويل إيتو بفارق هدفا، وتقدم إلى المركز الثاني خلف المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا الذي أحرز 44 هدفا خلال مسيرته الكروية.

وأشارت شبكة أوبتا للإحصاءات، إلى أن محمد صلاح سجل للمباراة السادسة على التوالي في جميع المسابقات، ليصبح أول لاعب منذ أبريل 2018 يحقق هذا الانجاز بقميص ليفربول، ليعادله رقمه الشخصي عندما سجل هو نفسه في سبع مباريات متتالية.

المصدر: وكالات