صخرة دفاع مانشستر يونايتد السابق فرديناند: صلاح قاتل.. ويدمر اللاعبين

صرح أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، المدافع السابق ريو فرديناند، بأن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول يعتبر من أفضل المهاجمين على مدار العامين الماضيين في العالم.

وقال فرديناند، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو" إن: "صلاح خامس أسرع لاعب وصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ، والأهم من ذلك أنه يلعب كجناح وليس رأس حربة. من تفوق على صلاح هم آلان شيرر وهاري كين وسيرخيو أخويرو وتييري هنري ثم جاء مو".

وأضاف: "قال الأشخاص الذين تحدثت إليهم وكانوا على مقربة من صلاح، إنه يركز ولديه عقلية الهوس بكرة القدم وبتسجيل الأهداف والوجود في القمة دائما".

NEW: Rio Ferdinand makes Mohamed Salah claim after Liverpool record broken #LFChttps://t.co/jkrGXmzhs7 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) September 27, 2021

وأشار فرديناند إلى أنه: "في كل مباراة تشاهد صلاح يحصل على فرصة أو اثنتين على الأقل على المرمى، سواء يصنعها بنفسه أو تقدم له".

وأكمل: "صلاح قاتل حاسم، لذلك عندما تتحدث عن أفضل رؤوس الحربة، واللاعبين المهاجمين في الكرة العالمية على مدار العامين الماضيين، يجب أن تذكر صلاح".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وأردف: "اذهب وشاهد صلاح ماذا يفعل، إنه يسيطر على الكرة ويدمر اللاعبين أصحاب المستوى الأعلى دائما، إنه يجعل كرة القدم تبدو سهلة".

واختتم فرديناند: "عندما يقوم صلاح بهذه الأمور مستخدما السرعة التي يلعب بها، فهذا يخبرك أنه لاعب على مستوى عال، وأن الأرقام والجوائز لا تكذب، صلاح لديه كل شيء".

يذكر أن ريو فرديناند (42 عاما) لعب مع مانشستر يونايتد خلال الفترة ما بين عامي (2002-2014)، كما دافع عن ألوان أندية مثل وست هام يونايتد وليدز يونايتد وكوينز بارك رينجرز، وخاض 81 مباراة مع منتخب إنجلترا خلال الفترة بين عامي (1997-2011) وسجل ثلاثة أهداف.

المصدر: وكالات