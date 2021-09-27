عملاق ليفربول: "صلاح ظاهرة.. لكن الجماهير تحب توريس وسواريز أكثر منه"

اعتبر النجم السابق لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بيتر كراوتش أن الجماهير لا تقدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم "الريدز" الحالي، بالشكل الذي يليق بالمستويات التي يقدمها.

وكتب المهاجم العملاق بيتر كراوتش (40 عاما، وطوله 201 سم) في مقال لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "صلاح ظاهرة، ومع ذلك لا يزال هناك هذا الشعور بعدم التقدير، ولا يمكنني أن أضع إصبعي على السبب".

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وأضاف: "ربما يرجع ذلك إلى أن الأرقام التي تجذب الأنظار التي ينتجها في كل موسم أصبحت القاعدة".

وتابع كراوتش: "إذا وضعنا صلاح في مقارنة مع فرناندو توريس أو لويس سواريز، نرى أنهما في مرتبة أعلى من التقدير، ويعتبران أكثر خصوصية من قبل مشجعي ليفربول، لكن لديه سجلًا تهديفيًا يتفوق عليهما".

وواصل: "يجب أن نكون صادقين، فريق ليفربول الذي كان فيه سواريز يمكن وضعه ضمن أسوأ الفرق في الذاكرة الحديثة للنادي، لكن الفريق الآن زاخر بالنجوم، إذا كان صلاح في فريق متوسط القوة، سيكون هناك المزيد من التركيز على ما يفعله، الإدراك شيء مضحك حقا".

وأكمل كراوتش: "صلاح يسير حاليا لأن يحتل الجانب الهجومي الأيمن لأفضل تشكيل في تاريخ ليفربول، لقد ضمن هذا المركز بالفعل".

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يذكر أن محمد صلاح (29 عاما) أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 100 هدف خلال 151 مباراة بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بهدف سجله في شباك مضيفه برينتفورد (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي.

كما أصبح صلاح ثالث أسرع لاعب أجنبي يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الفرنسي تييري هنري والأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وكان صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في "البريميرليغ"، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة (98 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، قبل أن يسجل في الجولة الخامسة (الماضية) هدفا من أهداف فريقه الثلاثة في شباك كريستال بالاس ليرفع عدد أهدافه في المسابقة بشكل عام إلى 101 هدف وبقميص ليفربول إلى 99 هدفا، واليوم سجل هدفه المئوي بقميص "الريدز" والـ102 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات