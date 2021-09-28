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التشكيلة الأساسية لـ"ملحمة" باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

الرياضة

التشكيلة الأساسية لـ
RT twitter/PSG_arab
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين فريق باريس سان جيرمان، وضيفه مانشستر سيتي.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (49 عاما) المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيلة الأساسية التالية "لأمراء باريس" لمواجهة ضيفه الإنجليزي:

بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا (50 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه باريس سان جيرمان:

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واستهل فريق باريس سان جيرمان مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" بتعادل مخيب أمام مضيفه المتواضع فريق كلوب بروج البلجيكي (1-1) ويتقاسم معه المركزين الثاني والثالث في المجموعة الأولى، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي الذي اكتسح ضيفه لايبزيغ الألماني بستة أهداف مقابل ثلاثة.

المصدر: "twitter/psg_arab/cityarabia" 

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