غوارديولا يخشى القوة الضاربة لباريس سان جيرمان

اعترف الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقوة خصمه باريس سان جيرمان الفرنسي، عشية المواجهة بينهما في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة "حديقة الأمراء - Parc des Princes" ضد الفريق الفرنسي: "باريس لديه كمية كبيرة من الجودة الهائلة في صفوفه، لا أعرف كيف سنتمكن من إيقافهم".

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وأضاف المدرب الإسباني: "ليس علي أن أصف ميسي، اسمه فقط يكفي للتحدث عنه، ما فعله طوال مشواره أكثر من مجرد أمر استثنائي، وأتمنى ألا يغيب عن المباراة وأن يكون حاضرا من أجل المتعة".

وعن رحيل ميسي إلى باريس قال غوارديولا: "بالطبع كانت مفاجأة لي وللجميع، ولكن ما حدث قد حدث، والكل قبل الأمر، قبل وقت طويل لم يكن من الممكن أن تتوقع ذلك، ولكن كما تعرفون هكذا هي الحياة دوما".

وأتم حديثه، قائلا: “الشيء الأهم الآن هو أن يكون ميسي سعيدا في باريس".

وغاب ليونيل ميسي عن آخر مباراتين في الدوي الفرنسي بسبب مشكلة بالركبة، ولكنه شارك اليوم الاثنين في مران باريس سان جيرمان.

وقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلال المؤتمر الصحفي بشأن حالة ميسي قبل مواجهة مانشستر سيتي: "سنؤكد التشكيلة الأساسية غدا لكن اعتقد أنه سيكون ضمن التشكيلة".

المصدر: وكالات