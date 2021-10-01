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شاهد.. هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

شاهد.. هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا
twitter/ChampionsLeague
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأحرز ميسي هدف باريس سان جيرمان الفرنسي الثاني في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes" في العاصمة باريس.

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وتفوق ميسي في المنافسة على جائزة هدف الأسبوع في الجولة الثانية لدوري الأبطال، على كل من البرازيلي أليكس تيليس مدافع مانشستر يونايتد، والفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، واللوكسومبورغي سيباستيان تيل مدافع فريق شيريف تيراسبول المولدوفي.

ويعد هدف ليونيل ميسي هو الأول "للبرغوث" الأرجنتيني بقميص باريس سان جيرمان منذ انضمامه إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

المصدر: "twitter/ChampionsLeague" 

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