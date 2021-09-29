شاهد.. رونالدو يقتنص هدفا قاتلا في ليلة تاريخية

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد للفوز على ضيفه فياريال الإسباني (2-1) يوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير هدف التقدم لفريق "الغواصات الصفراء" في الدقيقة 53، ورد البرازيلي أليكس تيليس بهدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة "عالطاير" من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة.

واقتنص رونالدو هدف الفوز "للشياطين الحمر" في الوقت القاتل في الدقيقة الخامسة المحتسبة بدلا للضائع للمباراة التي جرت على ملعب "أولد ترافورد"، ليحتفل "صاروخ ماديرا" بأفضل طريقة برقمه القياسي كأكثر لاعب مشاركة في دوري أبطال كرة القدم في التاريخ برصيد 178 مباراة، متجاوز زميله السابق في ريال مدريد الإسباني حارس المرمى الأسطورة إيكر كاسياس، الذي شارك في 177 مباراة خلال مسيرته الاحترافية الرائعة.

А теперь самое время полюбоваться голом Короля 🤩🤩🤩



Что это, если не величие? 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/tBrdGY7RRK — Матч ТВ (@MatchTV) September 29, 2021

كما عزز الدون رقمه القياسي كأفضل هداف في البطولة برصيد 136 هدفا حتى الآن، مبتعدا بفارق 15 هدفا عن وصيفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان، ويليهما في المركز الثالث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، برصيد 75 هدفا.

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وحقق مانشستر يونايتد انتصاره الأول في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويحتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة خلف أتالانتا الإيطالي الذي تغلب بدوره على ضيفه يانغ بويز السويسري (1-0) في وقت سابق من يوم الأربعاء أيضا.

بينما تراجع فياريال إلى المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة.

المصدر: وكالات