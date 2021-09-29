ترتيب أفضل هدافي دوري الأبطال بعد هدف رونالدو وثنائية صلاح (فيديو)

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتصدر الفرنسي سباستيان هيلير مهاجم أياكس أمستردام الهولندي ترتيب الهدافين.

وأحرز سباستيان هيلير خمسة أهداف لفريقه أياكس أمستردام، منها أربعة "بوكر أو سوبر هاتريك" في مرمى مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي (5-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، على ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة لشبونة، في الجولة الافتتاحية لدوري الأبطال.

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وسجل المهاجم الفرنسي هدفا في مرمى ضيفه بيشكتاش التركي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من دور المجموعات "للتشامبيونز ليغ".

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي دوري أبطال بعد الجولة الثانية:

1- الفرنسي سباستيان هيلير (أياكس أمستردام) – 5 أهداف

2- الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ) – 4 أهداف

- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – 4 أهداف

4- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 3 أهداف

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – هدفان

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- الأوروغوياني داروين نونيز (بنفيكا) – هدفان

- البلجيكي هانز فاناكن (كلوب بروج) – هدفان

- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – هدفان

- الكروتني إيفان راكيتيش (إشبيلية) – هدفان

- الألماني كريم عضيمي (ريد بول سالزبورغ) – هدفان

- الهولندي ستيفن برغيوس (بنفيكا) – هدفان.

uefa.com

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المصدر: وكالات