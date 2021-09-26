برشلونة يصالح جماهيره بثلاثية في شباك ليفانتي (فيديو)
حقق برشلونة فوزا عريضا على ضيفه ليفانتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الكتالوني كل من ممفيس ديباي من ركلة جزاء ولوك دي يونغ والعائد من الإصابة أنسو فاتي في الدقائق 6 و14 و90+1 على الترتيب.
HIGHLIGHTS | @Memphis, @LuukdeJong9 and the returning @ANSUFATI score in @FCBarcelona win! 🔥— LaLiga English (@LaLigaEN) September 26, 2021
🎬 #BarçaLevantepic.twitter.com/2Qju2GNUJi
وبهذا الفوز العريض، استعاد برشلونة توازنه وصالح جماهيره بعد تعادلين مخيبين أمام غرناطة (1-1) وقادش (0-0)، ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ6 ولديه مباراة مؤجلة.
✔ ثلاثية برشلونية.— LaLiga (@LaLigaArab) September 26, 2021
✔ فوز مهم لـ @fcbarcelona_ara.
✔ ثلاث نقاط.#BarçaLevante 3-0#LaLigaSantanderpic.twitter.com/KVtLx58oDf
في المقابل، توقف رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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