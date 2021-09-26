بالفيديو.. ليفربول يحتفي بإنجاز "الفرعون" صلاح التاريخي بطريقة خاصة
احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بوصول نجمه المصري إلى الهدف رقم 100 بقميص "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه خلال المواجهة التي جمعت "الريدز" أمام مضيفه برينتفورد ضمن الجولة السادسة من "البريميرليغ" أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل 3-3.
وهدف صلاح أمس هو هدفه الـ100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز سجلها خلال 151 مباراة ليصبح أسرع لاعب يصل المئوية التهديفية مع "الريدز" في تاريخ المسابقة.
تبحث عن السعادة؟ حسنًا، جرعتك ستجدها هنا...👇— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 26, 2021
استمتعوا بجميع أهداف @MoSalah الـ💯 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول 🤩👑
ونشر الموقع الرسمي لفريق ليفربول العديد من التغريدات التي يحتفي من خلالها بالإنجاز التاريخي لنجمه المصري كما نشر فيديو لأهدافه الـ100 في الدوري بقميص "الريدز".
وتوزعت أهداف صلاح الـ100 مع ليفربول في الدوري منذ انضمامه إلى الفريق عام 2017، كالتالي:
- موسم 2017 -2018: 32 هدفا
- موسم 2018 -2019: 22 هدفا
- موسم 2019 -2020: 19 هدفا
- موسم 2020 -2021: 22 هدفا
- الموسم الجاري (2021 -2022): 5 أهداف
موسم تلو الآخر الملك المصري يُثبت أنه رجل كل المواسم 🇪🇬👑— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 25, 2021
محمد صلاح 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز! 💫 pic.twitter.com/DbkrYaV978
بهدفه في مرمى برينتفورد بالأمس، يستمر الملك المصري في نقش اسمه بحروف من ذهب في صفحات التاريخ الليفربولية 👑❤️ pic.twitter.com/m9dDeX1nwQ— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 26, 2021
100 هدف ليفربولي بأقدام ملك الملوك المصري 👑🇪🇬— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 25, 2021
الأسطوري @MoSalah يدخل قائمة مسجلي الـ 💯 هدف مع ليفربول بالدوري الإنجليزي 😍 pic.twitter.com/EuDGdS7Tos
وكان صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في "البريميرليغ" بشكل عام، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة (98 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، قبل أن يسجل في الجولة الخامسة (الماضية) هدفا من أهداف فريقه الثلاثة في شباك كريستال بالاس ليرفع عدد أهدافه في المسابقة إلى 101 هدف وبقميص ليفربول إلى 99 هدفا، وأمس سجل هدفه المئوي بقميص "الريدز" والـ102 في تاريخ المسابقة.
المصدر: RT
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