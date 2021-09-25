محمد صلاح يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول هدفا تاريخيا خلال مواجهة فريقه اليوم السبت أمام مضيفه برينتفورد، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليغ".

وفي الدقيقة الـ54 عندما كانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه بقدمه اليسرى ببراعة (على الطاير) من داخل منطقة الجزاء.

وهذا الهدف، هو الـ100 لصلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، فإن محمد صلاح سجل 100 هدف في 151 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، وهو أسرع لاعب يصل المئوية التهديفية مع "الريدز" في تاريخ مسابقة المسابقة.

100 - Mohamed Salah has scored 100 goals in 151 Premier League games for Liverpool, reaching 100 top-flight goals in fewer appearances than any other player in Liverpool’s history. Iconic. pic.twitter.com/6KMSbJlSKo — OptaJoe (@OptaJoe) September 25, 2021

وكان صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في "البريميرليغ"، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة (98 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي)، قبل أن يسجل في الجولة الخامسة (الماضية) هدفا من أهداف فريقه الثلاثة في شباك كريستال بالاس ليرفع عدد أهدافه في المسابقة بشكل عام إلى 101 هدف وبقميص ليفربول إلى 99 هدفا، واليوم سجل هدفه المئوي بقميص "الريدز" والـ102 في تاريخ المسابقة.

يذكر أن المباراة بين ليفربول ومضيفه برينتفورد انتهت بالتعادل 3-3.

المصدر: RT