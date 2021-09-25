تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح في شباك برينتفورد (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول أحد أهداف فريقه الثلاثة خلال المواجهة التي جمعته أمام مضيفه برينتفورد (3-3)، ضمن الجولة السادسة من "البريميرليغ" اليوم السبت.

وبهدفه اليوم، رفع صلاح عدد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 5 أهداف، ليتشارك صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي، وميشيل أنطونيو نجم وست هام يونايتد.

ويلي الثلاثي في قائمة الهدافين، البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، والسنغالي إسماعيلا سار، مهاجم واتفورد، برصيد 4 أهداف لكل منهما.

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ويذكر أن هدف صلاح اليوم هو الـ100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز سجلها خلال 151 مباراة ليصبح أسرع لاعب يصل المئوية التهديفية مع "الريدز" في تاريخ مسابقة "البريميرليغ".

المصدر: RT