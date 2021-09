قائمة الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.. رونالدو في الصدارة ومفاجأة بترتيب صلاح

Top🔟highest weekly salaries in the #PL:



1. Ronaldo - £510,000

2. De Bruyne - £400,000

3. De Gea - £375,000

4. Sancho - £350,000

5. Varane - £340,000

6. Lukaku - £325,000

7. Grealish - £300,000

8. Sterling - £300,000

9. Kante - £290,000

10. Pogba - £290,000



[via @spotrac] pic.twitter.com/bWwkU9s2eX