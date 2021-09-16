شاهد.. أهداف ونتائج الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا

أسفرت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد (2021-2022) عن نتائج مثيرة، أبرزها فوز ليفربول وهزيمة مانشستر يونايتد وبرشلونة.

فقد استهل فريق ليفربول الإنجليزي مشواره في الموسم الجديد لدوري الأبطال "التشامبيونز ليغ"، بفوز صعب على ضيفه ميلان الإيطالي (3-2) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "أنفيلد".

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بينما بدأ الفريق الإنجليزي الآخر مانشستر يونايتد مشواره في الموسم الجديد للبطولة الأوروبية المرموقة، بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه يونغ بويز السويسري (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن، وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي شهدت تعادل فريق فياريال الإسباني مع ضيفه أتالانتا الإيطالي (2-2) على ملعب "لاسيراميكا" في مدينة فياريال.

في حين مني فريق برشلونة بهزيمة ساحقة في عقر داره أمام ضيفه بايرن ميونيخ (0-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي أيضا، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي شهدت أيضا تعادل فريق دينامو كييف الأوكراني مع ضيفه بنفيكا البرتغالي من دون أهداف على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

وفيما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من بطولة "التشامبيونز ليغ":

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المجموعة الأولى

كلوب بروج البلجيكي - باريس سان جيرمان الفرنسي : (1-1)

مانشستر سيتي الإنجليزي - لايبزيغ الألماني : (6-3)

المجموعة الثانية

ليفربول الإنجليزي - ميلان الإيطالي : (3-2)

أتلتيكو مدريد الإسباني - يورتو البرتغالي : (0-0)

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المجموعة الثالثة

بشكتاش التركي - بوروسيا دورتموند الألماني : (1-2)

سبورتينغ لشبونة البرتغالي – أياكس امستردام الهولندي : (1-5)

المجموعة الرابعة

شيريف تيراسبول المولدوفي - شاختيور دونيتسك الأوكراني : (2-0)

إنتر ميلان الإيطالي - ريال مدريد الإسباني : (0-1).

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المجموعة الخامسة

برشلونة الإسباني - بايرن ميونخ الألماني : (0-3)

دينامو كييف الأوكراني - بنفيكا البرتغالي : (0-0)

المجموعة السادسة

يونغ بويز السويسري - مانشستر يونايتد الإنجليزي : (2-1)

فياريال الإسباني - أتلانتا الإيطالي : (2-2)

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المجموعة السابعة

إشبيلية الإسباني - ريد بول سالزبورغ النمساوي : (1-1)

ليل – الفرنسي - فولفسبورغ الألماني : (0-0)

المجموعة الثامنة

تشيلسي الإنجليزي - زينيت بطرسبرغ الروسي : (1-0)

مالمو السويدي - يوفنتوس الإيطالي : (0-3).

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المصدر: RT