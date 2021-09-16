شاهد.. لحظة سقوط موظفة أمن ملاعب بتسديدة رونالدو.. ورد فعل "صاروخ ماديرا"

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع حادثة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وموظفة أمن استاد "ذي سويس"، خلال مباراة يونغ بويز السويسري ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسدد رونالدو "صاروخ ماديرا" خلال فترة الإحماء، التي سبقت مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه يونغ بويز (1-2) يوم الثلاثاء الماضي، كرة قوية باتجاه المرمى، لكنها اعتلت العارضة بقليل، لتذهب وتصطدم برأس موظفة ضمن فريق الأمن في الملعب، والتي سقطت أرضا من قوة التسديدة.

Cristiano Ronaldo gesture after he unfortunately knocks down a steward with a shot before the game.



You love to see this.❤️👏pic.twitter.com/U2lAuKFTPj — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 15, 2021

وانتشر مقطع فيديو لرونالدو وهو يقفز من فوق الحاجز للاطمئنان على المرأة عندما كانت تتلقى الإسعافات، وتحدث النجم البرتغالي مع الموظفة مطولا وأشار بيده ما إذا كانت تعاني من دوران في الرأس.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.



He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV — DAZN Canada (@DAZN_CA) September 14, 2021

Cristiano Ronaldo checking on the steward he accidentally hit during shooting practise 👏



(via xalobaba91/TikTok) pic.twitter.com/9CyCZ1W2Kr — ESPN FC (@ESPNFC) September 15, 2021

وقام رونالدو، بعد المباراة رغم خسارة فريقه (1-2)، بإهداء قميصه للمرأة، التي التقطت صورا تذكارية لها مع قميص الماركة المسجلة "CR 7"، مبدية سعادتها بالهدية القيمة، رغم تلقيها ضربة قوية على رأسها نتيجة التسديدة "الصاروخية".

After accidentally hitting her with the ball during a warm-up before Tuesday’s Champions League game, Ronaldo gifted this steward his shirt. @brfootballpic.twitter.com/PjiPcvfbOM — Bleacher Report (@BleacherReport) September 15, 2021

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المصدر: وكالات