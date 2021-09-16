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شاهد.. لحظة سقوط موظفة أمن ملاعب بتسديدة رونالدو.. ورد فعل "صاروخ ماديرا"

الرياضة

شاهد.. لحظة سقوط موظفة أمن ملاعب بتسديدة رونالدو.. ورد فعل
AP
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع حادثة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وموظفة أمن استاد "ذي سويس"، خلال مباراة يونغ بويز السويسري ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسدد رونالدو "صاروخ ماديرا" خلال فترة الإحماء، التي سبقت مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه يونغ بويز (1-2) يوم الثلاثاء الماضي، كرة قوية باتجاه المرمى، لكنها اعتلت العارضة بقليل، لتذهب وتصطدم برأس موظفة ضمن فريق الأمن في الملعب، والتي سقطت أرضا من قوة التسديدة.

وانتشر مقطع فيديو لرونالدو وهو يقفز من فوق الحاجز للاطمئنان على المرأة عندما كانت تتلقى الإسعافات، وتحدث النجم البرتغالي مع الموظفة مطولا وأشار بيده ما إذا كانت تعاني من دوران في الرأس.    

وقام رونالدو، بعد المباراة رغم خسارة فريقه (1-2)، بإهداء قميصه للمرأة، التي التقطت صورا تذكارية لها مع قميص الماركة المسجلة "CR 7"، مبدية سعادتها بالهدية القيمة، رغم تلقيها ضربة قوية على رأسها نتيجة التسديدة "الصاروخية".

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المصدر: وكالات 

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