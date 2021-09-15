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شاهد.. كيف أهدر محمد صلاح ركلة جزاء!

الرياضة

شاهد.. كيف أهدر محمد صلاح ركلة جزاء!
AP
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أهدر النجم المصري محمد صلاح ركلة جزاء خلال مبارا ة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد هدف التقدم "للريدز" مبكرا في الدقيقة 9 من انطلاق صفارة البداية، بعد ارتطمت كرته بمواطنه فيكايو توموري مدافع "الروسونيري" فغيرت من مسارها قبل أن تعانق الشباك.

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وبعد 5 دقائق فقط أضاع محمد صلاح فرصة مضاعفة النتيجة بإهداره ركلة جزاء، حيث تصدى الفرنسي ميك مايغنان حارس مرمى ميلان لكرته في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب "أنفيلد".

وتعد هذه ركلة الجزاء الأولى التي أخفق محمد صلاح في ترجمتها إلى هدف، منذ إهداره ركلة أمام هيدرسفيلد عام 2017، وذلك بعد أن نجح في تسجيل 17 ركلة متتالية.

المصدر: وكالات 

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