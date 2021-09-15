شاهد.. مدافع يسجل هدفا في مرماه بطريقة غريبة
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/raru
سجل المدافع الفرنسي نوردي موكيلي هدفا بطريقة غريبة في مرمى فريقه لايبزغ الألماني خلال مباراته أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.
وتابع موكيلي كرة عرضية برأسه إلى داخل شباكه على طريقة المهاجمين الكبار في محاولة منه لتشتيتها بطريقة غريبة عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للمباراة.
«Сити» завалил уже три гола «Лейпцигу» 😱— Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021
Ну ладно, два. В матче был вот такой эпичный автогол от Мукиеле 💥 pic.twitter.com/4XqnGvjL9M
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.