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شاهد.. مدافع يسجل هدفا في مرماه بطريقة غريبة

الرياضة

شاهد.. مدافع يسجل هدفا في مرماه بطريقة غريبة
AP
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سجل المدافع الفرنسي نوردي موكيلي هدفا بطريقة غريبة في مرمى فريقه لايبزغ الألماني خلال مباراته أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وتابع موكيلي كرة عرضية برأسه إلى داخل شباكه على طريقة المهاجمين الكبار في محاولة منه لتشتيتها بطريقة غريبة عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول للمباراة.

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المصدر: RT   

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