شاهد.. "معجزة الدقائق الست" في نهائي إسطنبول بين ليفربول وميلان قبل مباراتهما اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم صوب ملعب "إنفيلد" الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه ميلان، في مستهل مشوارها ضمن الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم، قبل هذه المباراة المرتقبة، مقطع فيديو أعاد به إلى الأذهاب الليلة التاريخية التي شهدتها مدينة إسطنبول التركية عام 2005، عندما عاد ليفربول من بعيد وقلب الطاولة على ميلان بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية في غضون ست دقائق فقط، رغم تأخره في الشوط الأول بثلاثية نظيفة، وحسم "الريدز" نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح، ليتوج بلقبه الأوروبي الخامس في تلك الليلة التي ستبقى خالدة في أذهان عشاق الكرة الأوروبية عامة ومشجعي ليفربول خاصة.

⏪ 2005: Memories of one the most famous Champions League finals as Liverpool and AC Milan prepare to kick off Group B...@LFC | #UCLpic.twitter.com/ECxkPUG6QT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

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وتعتبر تلك المواجهة بين ليفربول وميلان أكثر المباريات إثارة في تاريخ كرة القدم، كما اعتبرها الكثيرون أفضل مباراة نهائية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وتأتي مباراة فريق ليفربول وضيفه ميلان ضمن منافسات المحموعة الثانية، التي ستشهد المواجهة الثانية اليوم ايضا، بين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه بورتو البرتغالي، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

المصدر: وكالات