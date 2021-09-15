 
مباشر

شاهد.. باقة مختارة لأجمل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال

الرياضة

شاهد.. باقة مختارة لأجمل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rant

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مجموعة مختارة لأجمل الأهداف في تاريخ البطولة المرموقة.

كما نشر مقطع فيديو آخر لأفضل التصديات لحارس مرمى فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق الأسطورة إيكر كاسياس، بمناسبة مرور 22 عاما على أول ظهور في دوري أبطال أوروبا، ويحمل الرقم القياسي بعدد المباريات التي شارك فيها برصيد 177 مباراة، وعادله زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم أمس الثلاثاء، بعد خوضه أول مباراة له مع مانشستر يونايتد ضد مضيفه يونغ بويز السويسري (1-2) في مستهل مشوارهما ضمن الموسم الجديد (2021-2022) لدوري الأبطال.

إقرأ المزيد
رونالدو يعادل رقم ميسي في قائمة تاريخية
رونالدو يعادل رقم ميسي في قائمة تاريخية "فريدة"

المصدر: "twitter/ChampionsLeague" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا