شاهد.. باقة مختارة لأجمل الأهداف في تاريخ دوري الأبطال

نشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مجموعة مختارة لأجمل الأهداف في تاريخ البطولة المرموقة.

🔴 Milan are back! ⚫️



Who's scored their best-ever Champions League goal?#UCLpic.twitter.com/clxtvPkpQ4 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

كما نشر مقطع فيديو آخر لأفضل التصديات لحارس مرمى فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق الأسطورة إيكر كاسياس، بمناسبة مرور 22 عاما على أول ظهور في دوري أبطال أوروبا، ويحمل الرقم القياسي بعدد المباريات التي شارك فيها برصيد 177 مباراة، وعادله زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم أمس الثلاثاء، بعد خوضه أول مباراة له مع مانشستر يونايتد ضد مضيفه يونغ بويز السويسري (1-2) في مستهل مشوارهما ضمن الموسم الجديد (2021-2022) لدوري الأبطال.

🧤 Iker Casillas made his Champions League debut 22 years ago today! 🥰#UCL | @IkerCasillaspic.twitter.com/OH9IJAHzoK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

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المصدر: "twitter/ChampionsLeague"