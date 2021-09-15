ليفربول يقهر ميلان (فيديو)

استهل فريق ليفربول الإنجليزي مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه ميلان الإيطالي (3-2) في مباراة مثيرة جمعتهما مساء يوم الأربعاء.

وافتتح الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد هدف التقدم "للريدز" مبكرا في الدقيقة 9 من انطلاق صفارة البداية، بعد ارتطمت كرته بمواطنه فيكايو توموري مدافع "الروسونيري" فغيرت من مسارها قبل أن تعانق الشباك.

وبعد 5 دقائق فقط أضاع محمد صلاح فرصة مضاعفة النتيجة بإهداره ركلة جزاء، حيث تصدى الفرنسي ميك مايغنان حارس مرمى ميلان لكرته في الدقيقة 14 من زمن الشوط.

Салах не забил пенальти, но «Ливерпуль» все равно побеждает 👊



Мохамед со всей силы пробил в угол, но Меньян угадал направление удара. А счет открыл Трент еще на 9-й минуте – 1:0 💪 pic.twitter.com/SfzGYAQ0LH — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

ورد ميلان بهدفين خلال دقيقتين عبر كل من المهاجمين الكرواتي أنتي ريبيتش والإسباني إبراهيم دياز في الدقيقتين (42 و44) على الترتيب.

В матче «Милана» и «Ливерпуля» очень жарко – как будто 16 лет назад в Стамбуле 🔥🔥🔥



Мерсисайдцы уверенно вели игру, но гости перевернули вообще всё за две минуты 😱😱😱 pic.twitter.com/jeTkxzfB4N — Матч ТВ (@MatchTV) September 15, 2021

وعاد "الفرعون" صلاح وسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 معوضا ضربة الجزاء الضائعة.

واقتنص قائد "الريدز" جوردان هندرسون هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 69 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

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وحصد ليفربول بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثانية، متفوقا بفارق نقطتين أمام كل من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه بورتو البرتغالي اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

المصدر: وكالات