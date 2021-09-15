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شاهد.. التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ليفربول وميلان

الرياضة

شاهد.. التشكيلة الأساسية لـ
RT twitter/LFC
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يحتضن ملعب "إنفيلد" اليوم الأربعاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وضيفه ميلان، في مستهل مشوارهما ضمن الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا.  

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإيطالي "الروسونيري":

بينما اختار الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز": 

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وتأتي مباراة فريق ليفربول وضيفه ميلان ضمن منافسات المحموعة الثانية، التي ستشهد المواجهة الثانية اليوم ايضا، بين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه بورتو البرتغالي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

 

المصدر: RT

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