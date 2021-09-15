شاهد.. التشكيلة الأساسية لـ"موقعة" ليفربول وميلان
يحتضن ملعب "إنفيلد" اليوم الأربعاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش مباراة من العيار الثقيل بين ليفربول وضيفه ميلان، في مستهل مشوارهما ضمن الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا.
وسيبدأ الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإيطالي "الروسونيري":
🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴— Liverpool FC (@LFC) September 15, 2021
Our first @ChampionsLeague line-up of the campaign ✊ #LIVACM
بينما اختار الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "الريدز":
Our 11 Devils for the big #UCL return 📜😈— AC Milan (@acmilan) September 15, 2021
I nostri 11 per il grande ritorno in @ChampionsLeague 📜😈#LiverpoolMilan#SempreMilan
@EASPORTSFIFApic.twitter.com/b2VR8jXU6o
وتأتي مباراة فريق ليفربول وضيفه ميلان ضمن منافسات المحموعة الثانية، التي ستشهد المواجهة الثانية اليوم ايضا، بين نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه بورتو البرتغالي على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.
المصدر: RT
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