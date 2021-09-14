قائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ

يبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء فصلا جديدا من مسيرته الرائعة ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، البطولة المفضلة بالنسبة له بقميص مانشستر يونايتد من جديد.

وعاد كريستيانو رونالدو (36 عاما) بعد غياب دام 12 عاما، إلى ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" في الميركاتو الصيف الماضي، قادما من يوفنتوس الإيطالي الذي حقق عدة ألقاب معه، وتوج بقميص "البيانكونيري" بلقب هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 29 هدفا، وقبل ذلك أصبح "صاروخ ماديرا" الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد برصيد 450 هدفا، وأحرز العديد من الألقاب الفردية والجماعية بقميص "الميرينغي" خلال 9 سنوات معه، كما بات النجم البرتغالي أفضل هداف في التاريخ على مستوى المنتخبات أيضا، برصيد 111 هدفا.

ويتربع رونالدو "صاروخ ماديرا" على عرش صدارة أفضل هدافي دوري الأبطال على مر العصور برصيد 134 هدفا، متفوقا بفارق 14 هدفا على منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيبدأ مشواره النسخة الحالية للبطولة هو الآخر لأول مرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد 17 موسما مع برشلونة.

وفي ما يلي قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد، يوفنتوس، ريال مدريد) - 134 هدفا في 176 مباراة

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 120 هدفا في 149 مباراة

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ) - 73 هدفا في 96 مباراة

4- الفرنسي كريم بنزيما (ليون، ريال مدريد)- 71 هدفا في 130 مباراة

5- الإسباني راؤول غونزاليس (ريال مدريد، شالكة) - 71 هدفا في 142 مباراة

6- الهولندي رود فان نيستلروي (آيندهوفن، مانشستر يونايتد، ريال مدريد) - 56 هدفا في 73 مباراة

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7- الفرنسي تييري هنري(يوفنتوس، أرسنال، برشلونة) - 50 هدفا في 112 مباراة

8- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (أياكس، يوفنتوس، إنتر ميلان، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان)- 48 هدفا في 120 مباراة

9- الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ) - 48 هدفا في 124 مباراة

10- الأوكراني أندريه شيفتشينكو (دينامو كييف، ميلان، تشيلسي) - 48 هدفا في 100 مباراة.

المصدر: وكالات