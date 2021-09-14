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قائمة الأندية المشاركة في الموسم الجديد لدوري الأبطال.. والمجموعات

الرياضة

قائمة الأندية المشاركة في الموسم الجديد لدوري الأبطال.. والمجموعات
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تشهد مختلف الملاعب الأوروبية اليوم الثلاثاء، إقامة 8 مباريات في الموسم الجديد (2021-2022) لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

ويشارك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 32 فريقا، وزعت على 8 مجموعات وفقا للقرعة التي جرى سحبها يوم الخميس 26 أغسطس الماضي، في مدينة إسطنبول التركية.

وفيما يلي مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2021-2022):

المجموعة الأولى (A): مانشستر سيتي (إنجلترا) - باريس سان جيرمان (فرنسا) - لايبزيغ (ألمانيا) - كلوب بروج (بلجيكا).

المجموعة الثانية (B): أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - ليفربول (إنجلترا) - بورتو (البرتغال) - ميلان (إيطاليا).

المجموعة الثالثة (C): سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - أياكس (هولندا) - بيشكتاش (تركيا).

المجموعة الرابعة (D): إنتر ميلان (إيطاليا) - ريال مدريد (إسبانيا) - شاختيور (أوكرانيا) - شيريف (مولدوفا).

المجموعة الخامسة (E):  بايرن ميونخ (ألمانيا) - برشلونة (إسبانيا) - بنفيكا (البرتغال) - دينامو كييف (أوكرانيا).

المجموعة السادسة (F): فياريال (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا) - أتالانتا (إيطاليا) - يونغ بويز (سويسرا).

المجموعة السابعة (G): ليل (فرنسا) - إشبيلية (إسبانيا) - سالزبورغ (النمسا) - فولفسبورغ (ألمانيا).

المجموعة الثامنة (H): تشيلسي (إنجلترا) - يوفنتوس (إيطاليا) - زينيت بطرسبورغ (روسيا) - مالمو (السويد).

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

بينما ستقام المباريات الـ8 الأخرى ضمن منافسات الجولة الأولى "للتشامبيونز ليغ" غدا الأربعاء.

وفيما يلي مواعيد مباريات الجولات الأخرى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا:

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مواعيد الجولة الثانية: 28 و29 سبتمبر المقبل.

مواعيد الجولة الثالثة: 19 و20 أكتوبر المقبل.

مواعيد الجولة الرابعة: 2 و3 نوفمبر المقبل.

مواعيد الجولة الخامسة: 23 و24 نوفمبر المقبل.

مواعيد الجولة السادسة: 7 و8 ديسمبر المقبل. 

يذكر أن المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ستقام يوم 28 مايو 2022، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

المصدر: وكالات 

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