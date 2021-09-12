اصطدام بين هاميلتون وفرستابن في جائزة إيطاليا الكبرى (فيديو)
اصطدمت سيارتا البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، ومنافسه الهولندي ماكس فرستابن متسابق رد بول، في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للسيارات "فورمولا 1"، في حلبة مونزا اليوم الأحد.
وخرج صاحبا المركزين الأول والثاني في البطولة من السباق.
Max Verstappen has to sometimes use his head man.— The GLikeCoop 💙 (@ItsKingWanga) September 12, 2021
He wasn't gonna make that corner ahead of Lewis Hamilton.
I'll be surprised if there are people out here who will defend this.
Costly and stupid mistake.#ItalianGP#F1pic.twitter.com/tEkfNw8l7k
The halo just saved Lewis Hamilton’s life. What a scary incident! 🤯 Big thanks to everyone who advocated for it to be introduced to F1. #MonzaGPpic.twitter.com/Z4IkctCFpf— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) September 12, 2021
Lewis Hamilton is out of the Italian GP after an incident with Max Verstappen😮#F1#ItalianGPpic.twitter.com/sXFMAG1rJD— Silverstone (@SilverstoneUK) September 12, 2021
ووقع الحادث بعد توقف هاميلتون بطل العالم سبع مرات في حارة الصيانة وكذلك فرستابن.
ولم يصب السائقان في الحادث بينما نزلت سيارة الأمان.
المصدر: رويترز
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