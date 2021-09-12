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اصطدام بين هاميلتون وفرستابن في جائزة إيطاليا الكبرى (فيديو)

الرياضة

اصطدام بين هاميلتون وفرستابن في جائزة إيطاليا الكبرى (فيديو)
Reuters
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اصطدمت سيارتا البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، ومنافسه الهولندي ماكس فرستابن متسابق رد بول، في سباق جائزة إيطاليا الكبرى للسيارات "فورمولا 1"، في حلبة مونزا اليوم الأحد.

وخرج صاحبا المركزين الأول والثاني في البطولة من السباق.

ووقع الحادث بعد توقف هاميلتون بطل العالم سبع مرات في حارة الصيانة وكذلك فرستابن.

ولم يصب السائقان في الحادث بينما نزلت سيارة الأمان.

المصدر: رويترز

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