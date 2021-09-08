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هل حرم الحكم روسيا من هدف محقق؟ .. فيديو

الرياضة

هل حرم الحكم روسيا من هدف محقق؟ .. فيديو
twitter/MatchTV
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شهدت مباراة منتخب روسيا وضيفه المالطي (2-0) التي جمعتهما أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حالة تحكيمية مثيرة للجدل.

وسدد المدافع الروسي مكسيم أوسيبينكو كرة في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا عن الضائع، ومرت من حارس مرمى مالطا، قبل أن يشتتها أحد المدافعين من المرمى.

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وأمر حكم الساحة التركي علي بلابيك بمواصلة اللعب، بعد التواصل مع غرفة الفيديو "VAR" مشيرا إلى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل محيطها، بالرغم من أنه يبدو في الإعادة أن الكرة تخطت خط المرمى.

ويمكن أن يلعب هذا الهدف دورا كبيرا في الترتيب العام للمجموعة، وذلك لأنه في حال التعادل بالنقاط، ينظر بالدرجة الأولى إلى فارق الأهداف، ومن ثم إلى نتيجة المواجهات المباشرة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

ويحتل منتخب روسيا المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد إلى 13 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب كرواتيا الذي تغلب بدوره على ضيفه السلوفيني بثلاثة أهداف من دون رد.

المصدر: RT 

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