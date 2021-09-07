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روسيا تفوز على مالطا في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

الرياضة

روسيا تفوز على مالطا في تصفيات مونديال قطر (فيديو)
Reuters /Shamil Zhumatov
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فاز المنتخب الروسي على مضيفه المالطي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ووقع على هدفي "الدب الروسي" كل من اللاعبين، فيودور سمولوف، وزيليمخان باكايف، في الدقيقتين (10، و84 من ضربة جزاء) على الترتيب، في ملعب "سبارتاك" بالعاصمة موسكو.

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ورفع منتخب روسيا رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر منتخب كرواتيا الذي تغلب بدوره على ضيفه السلوفيني بثلاثة أهداف من دون رد.

بينما تراجع منتخب سلوفينيا إلى المركز الرابع برصيد سبع نقاط، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني جاره السلوفاكي الذي فاز بدوره (2-0) على ضيفه القبرصي، صاحب المركز السادس الأخير برصيد 4 نقاط.

في حين يشغل منتخب مالطا المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد أربع نقاط.

المصدر: RT 

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