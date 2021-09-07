البرتغال تهزم أذربيجان بثلاثية (فيديو)

فاز المنتخب البرتغالي على مضيفه الأذربيجاني (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية البرتغال كل من اللاعبين برناردو سيلفا وأندريه سيلفا ودييغو جوتا في الدقائق (26، 31، و75) على الترتيب.

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات في العالم على مر العصور برصيد 111 هدفا، عن هذه المباراة بسب تلقيه إنذارين في مواجهتين متتاليتين، الثانية تلقاها بعد أن خلع قميصه احتفالا بهدف الفوز الثاني في مرمى نظيره الإيرلندي (2-1) يوم الأربعاء الماضي، على ملعب "ألغارفي" بمدينة فارو البرتغالية.

ورفع منتخب البرتغال رصيده إلى 13 نقطة، وانفرد بصدارة المجموعة الأولى، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن وصيفه الصربي، الذي يلعب اليوم في ضيافة نظيره الإيرلندي الرابع برصيد نقطة واحدة.

بينما يشغل منتخب أذربيجان المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم المقررة شتاء عام 2022 في قطر، بينما يخوض الوصيف الملحق الأوروبي.

المصدر: وكالات