شاهد.. "الفتى الذهبي" هالاند يحرز "هاتريك" ويهدر فرصة "السوبر" بغرابة

تغلب المنتخب النرويجي على ضيفه المتواضع منتخب جبل طارق (5-1) في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وأحرز المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" لمنتخب بلاده في الدقائق (27، 39، و90)، وفوت فرصة ذهبية لتسجيل "سوبر هاتريك" وهو على أبواب المرمى.

💣 Остановите кто-нибудь эту адскую машину. Холанд в играх за Норвегию – настоящий зверюга 🤯



3️⃣ матча

5️⃣ голов



Страшный сон любого голкипера 😰 pic.twitter.com/ItuJZjlPRF — Матч ТВ (@MatchTV) September 7, 2021

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ويحتل منتخب النرويج المركز الثاني في قائمة المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر نظيره الهولندي الذي ألحق هزيمة ساحقة (6-1) بضيفه التركي، صاحب المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

ويحتل منتخب مونتينيغرو "الجبل الأسود" المركز الرابع برصيد 8 نقاط، ومن ثم لاتفيا في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، وجبل طارق في المركز السادس الأخير من دون نقاط.

المصدر: RT